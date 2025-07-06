living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رنا وهبة عن رولان خوري: المدير الأمين الذي جسّد الإنتفاضة الإصلاحية

6
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت المسؤولة الإعلامية في كازينو لبنان رنا وهبة: من لا يعرف رولان الخوري يجهله، ومن لم يحتكّ به عن قرب لا يستطيع الحكم عليه عن بُعد. مسؤول، متواضع، صلب، سريع البديهة، مقبل على العلم والتعلم والثقافة، عاشق العمل ومسكون بالتفاصيل.

وأضافت وهبة: الشاب المناضل، العصامي، الذي بنى عمارة مسيرته المهنية، حجراً حجراً، لا يزال هو نفسه، منذ بدأ العمل السياسي في صفوف الجامعة، إلى حين تبوئه رئاسة مجلس إدارة كازينو لبنان. قلة قليلة تجيد لعبة المال والسلطة، فكيف اذا كان المال طائلاً ومغرياً وسائباً في مرحلة من المراحل، ويرتبط بفوضى ألعاب الميسر والقمار... ولا حسيب أو رقيب. أما السلطة فحدث ولا حرج، صلاحيات يمكن صرف نفوذها شمالا ويميناً، كما جرت العادة. أما رولان الخوري فقد نجح في الامتحان الصعب، في الزمن الأصعب، بشهادة كل من خبروه عن كثب.
بمعزل عن مجريات التحقيق القضائي المفتوح على مصراعيه، لا بدّ من كلمة حق في رولان الخوري، الانسان: لقد كنت أخاً حريصاً على عائلة الكازينو، كما كنت مديراً أميناً على المرفق الذي تديره.ص
رولان الخوري الذي لطالما جسد في مسيرته الثورة البيضاء، الانتفاضة الإصلاحية، لم يتخل عن مبادئه في ادارة مرفق حوله من صالات للعب القمار إلى منارة ثقافية مضيئة في العتمة التي لفّت البلد خلال السنوات الاخيرة.
رولان الخوري، سنبقى إلى جانبك كما وقفت دوما إلى جانبنا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout