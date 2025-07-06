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رسوم دخول اللبنانيين إلى سوريا... قرار "هام" من الشيباني!

6
JULY
2025
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أصدر وزير الخارجيّة السّوريّة أسعد الشيباني، قرارًا جديدًا حمل الرّقم 128، يقضي بتحديد رسوم سمات المرور والدّخول إلى سوريا لمواطني الدّول العربيّة والأجنبيّة، اعتبارًا من يوم الأحد 6 تمّوز 2025.

ووفق القرار، تُستوفى الرّسوم المحدَّدة بعملة الدولار الأميركي أو ما يعادلها، وفقًا لنشرة أسعار الصّرف الّتي يحدّدها مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور عند احتساب المعادل إلى وحدة النّقد الأعلى. وتُسدَّد قيمة رسوم السّمات عند المعابر الحدوديّة أو المطارات في سوريا.

وقد قَسّم القرار الدّول إلى 11 مجموعة لاستيفاء رسوم الدّخول. وتضمّ المجموعة الأولى لبنان، الأردن، ماليزيا وموريتانيا، حيث يُعفى مواطنوها من رسوم التّأشيرة، فيما يُسمح لمواطني صربيا بالدّخول مجانًا إلى سوريا.

أما في المجموعات العشر الأخرى، فتحدَّد قيمة الرّسوم بحسب طبيعة الدّخول إلى سوريا، وهي نوعان دخول عادي أو مرور فقط، وتختلف القيمة بحسب المدّة الّتي يرغب بها الأجنبي بالبقاء في سوريا، ومحدَّدة ضمن ثلاث خيارات (شهر، ثلاثة أشهر، ستّة أشهر)، ووفقًا لعدد مرّات الدّخول الّتي سيُسمح للأجنبي بها.

 
 

وقد بلغت أعلى قيمة لرسوم الدّخول لحاملي الجنسيّة الإيرانيّة، وتعادل 400 دولار أميركي بمدّة صلاحيّة شهر واحد، ودخول لمرّة واحدة فقط.

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