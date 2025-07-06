عناوين الصحف ليوم الأحد 6 تموز 2025

A + A -

الديار: الرد اللبناني امام "الروتوش الاخير"...

اجتماع مطول للجنة الثلاثية والضمانات عقدة العقد

اميركا تبلغ المعنيين : السير بالورقة أو تصعيد اسرائيلي لن نلجمه



النهار: هل يدفع "حزب الله" لبنان إلى متاهة جديدة؟

الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة» تترقب حل «عقدة الانسحاب»

مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: 3 تعديلات لـ«حماس» على مقترح الـ60 يوماً

الأنباء الكويتية: القيادة السياسية تطلب ضمانات بينها تنفيذ إسرائيل التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار

خطوات ثقيلة وبطيئة تغلف الردّ الإيجابي اللبناني على «الورقة الأميركية»