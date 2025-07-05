تحرك جديد لوزير الإعلام بعد استدعاء صحافيين!

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في خطوة تؤكّد الحرص على حرية الإعلام ومرجعية محكمة المطبوعات للنظر في الدعاوى بوجه الصحافيين، أصدر وزير الإعلام المحامي بول مرقص البيان التالي:

"بعدما تكرر استدعاء صحافيين أمام النيابة العامة، اجتمع الوزير مرقص برئيس الحكومة القاضي الدكتور نواف سلام وأكّد معه على ضمان الحريات الإعلامية، كما واجتمع وزير الإعلام لهذه الغاية اليوم مجدداً بوزير العدل المحامي عادل نصار، وخلصا إلى اعادة التأكيد على ضمان الحريات الإعلامية مع الحفاظ على استقلالية القضاء.

وعليه يكرّر الوزير مرقص موقفه بأنّ محكمة المطبوعات هي المرجع الصالح الذي يبتّ بالدعاوى المقامة بوجه الصحافيين، ويشدّد على ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون الإعلام الجديد الذي يعمل الوزير على الدفع باتجاه إقراره في المجلس النيابي والذي يضمن الحريات الاعلامية وينشئ هيئة مدنية مختصّة للنظر بالشكاوى بوجه الصحافيين".