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الرئيس عون استقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: - الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض ضرورة بقاء "اليونيفيل" من أجل تطبيق القرار 1701 - استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس، واعتداءاته المتكررة، وعدم الإفراج عن الأسرى، يُصعّب على الدولة بسط سلطتها الكاملة، وحماية المواطنين، وتطبيق قراراتها، ومنها حصرية السلاح - عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى عشرة آلاف، ولن تكون هناك أي قوة مسلّحة في الجنوب سوى القوى الأمنية الشرعية و"اليونيفيل" - الوزير لامي أكّد للرئيس عون استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني في مختلف المجالات، ومتابعة المملكة المتحدة باهتمام للوضع في لبنان