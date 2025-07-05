الراعي يشارك في تخريج دفعة اليوبيل الـ150 على تأسيس جامعة الحكمة

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إحتفلت جامعة الحكمة بتخريج طلابها لعام 2024-2025، دفعة اليوبيل الـ150 على تأسيس الجامعة، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي حضر ضيف شرف، وتم استقباله من قبل وليّ الجامعة رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر ورئيس الجامعة البروفسور جورج نعمة ونوابه، ترحيبًا بمشاركته الجامعة في مناسبة إستثنائية ومميزة تسلط الضوء على عراقتها.

اقيم الإحتفال في حرم كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة الحكمة في الأشرفية، بحضور المطران بولس مطر، النائب البطريركي العام المطران حنا علوان، العضو في الكوريا البطريركية المطران الياس نصار، راعي أبرشية اللاذقية المارونية المطران أنطوان شبير، النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر، رئيس الطائفة الكلدانية المطران ميشال قصرجي، رئيس رهبنة الآباء المختاريين للأرمن في الشرق الأوسط الخورأسقف ميسروب سولاهيان، النائب الأسقفي لشؤون القطاعات رئيس مدرسة الحكمة برازيليا المونسنيور بيار أبي صالح، المونسنيور كميل مبارك، النائب الأسقفي العام في أبرشية بيروت الكلدانية المونسنيور رافاييل طرابلسي، الرئيسة العامة للراهبات الأنطونيّات الأمّ نزهة الخوري، الرئيسة العامة لراهبات المحبة الأم لوريس عبيد، الرئيسة العامة لرهبانية مار يوحنا المعمدان – حراش الأم صوفيا آصاف، رئيس جامعة اللويزة الأب الدكتور بشارة الخوري، السفير الأردني في لبنان وليد الحديد، نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني، النائب أنطوان حبشي ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، النائب سيزار أبي خليل ممثلا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الوزيرة السابقة لميا يمين ممثلة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، النائب ملحم خلف، الوزير السابق دميانوس قطار، العميد فؤاد الزغبي ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، العميد لويس روحانا ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، رئيس الرابطة المارونية مارون حلو، رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى، رئيس تجمع موارنة من أجل لبنان وأمين عام الرابطة المارونية المحامي بول كنعان، الرئيس السابق للرابطة المارونية السفير خليل كرم، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة البروفسور بيار يارد، نقيب الصيادلة جو سلوم، نقيب الأشعة بول مقدسي، نقيبة المعالجين الفيزيائيين سيدة ساسين، المديرة العامة لمستشفى الجعيتاوي الأخت هادية أبي شبلي، رئيسة مستشفى قلب يسوع الأخت آن سوفيه ومسؤولة المكتب الإجتماعي في المستشفى الأخت لميا تامر، رئيسة مدرسة الحكمة الأشرفية نادين أبي راشد، رئيس مدرسة "الحكمة هاي سكول" فرع "مريم أم الحكمة" – عين سعادة الخوري أنطوان عساف، رئيس معهد الحكمة الفني الخوري هادي عبود، الرئيسة السابقة لجامعة الحكمة البروفسور لارا كرم البستاني، وشخصيات عسكرية ونقابية وقانونية وقضائية ووروحية ودبلوماسية وتربوية، وشركاء للجامعة وعائلة الجامعة وحشد من أهالي الخريجين والخريجات.

الراعي

وتوقف البطريرك الراعي في الكلمة التي ألقاها أمام رسالة جامعة الحكمة، مذكرًا بأن رئيس أساقفة بيروت المطران يوسف الدبس أسسها عام 1875 في أعقاب مجازر عام 1860 من أجل وحدة اللبنانيين على العلم والحقيقة والعدالة والمحبة والسلام. وقال: "إن رسالة الجامعة منذ تأسيسها الإنفتاح على العالمية والتطور وفي كلياتها الثماني: الحقوق، والعلوم اللاهوتية، وإدارة الأعمال والإقتصاد، والشرع الكنسي، والسياحة والعلوم الفندقية، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، والصحة العامة، والهندسة، تهيىء أجيالا من اللبنانيات واللبنانيين لمواكبة تطورات سوق العمل وترافق الناشطين من أفراد المجتمع في سعيهم للحصول على المعرفة".

أضاف: "إن طلاب الجامعة مدعوون ليكونوا عناصر فعالين لإحراز التقدم والإبتكار".

ثم تناول البطريرك الراعي رؤية الجامعة، لافتًا إلى أنها "تسعى لأن تصبح مركزًا للبحوث الأساسية والتطبيقية التي تلبي احتياجات وتطورات سوق العمل، وتعمل على تحفيز الروح الريادية لدى الشباب، مما يسهّل اندماجهم المهني وتعمل على تعزيز ثقافة الحياة والأسرة كونها جامعة متجذرة في حياة المدينة" .

وأكد البطريرك الماروني أن جامعة الحكمة "لم تكن يومًا مجرد مؤسسة للتعليم، بل كانت على الدوام منبعًا للفكر وتربية للضمير ومنارة للحكمة كمنهج حياة ورسالة مستمرة والتزام إنساني ووطني. وفي هذا اليوم تتجدد رسالتها في الخريجين والخريجات في دفعة 2025، ويستمر عهدها مع الأجيال المتعاقبة".

وقال: "إن الإحتفال باليوبيل المئة والخمسين لجامعة الحكمة هو يوم مبارك ويختصر قرنًا ونصفًا من العطاء التربوي والفكري والوطني والكنسي"، موجهًا التحية للأساقفة الذين تعاقبوا على أبرشية بيروت وأولياء الجامعة من المطران المؤسس يوسف الدبس، مرورًا بخلفائه وصولا إلى المطرانين بولس مطر وبولس عبد الساتر. كما توجه بالتحية لرئيس الجامعة البروفسور جورج نعمة على تفانيه في ترسيخ حضور الجامعة كمركز أكاديمي رائد ومكان حيّ للعلم والقيم والمواطنة. وحيّا الهيئتين التعليمية والإدارية وكذلك الأهل والخريجين والخريجات "الذين يقفون على عتبة جديدة في حياتهم والوطن ينتظرهم، والجامعة ترسلهم إلى واحات المجتمع والوطن كإرسال ليتورجي وتقول لهم: "إذهبوا بسلام!"

ورأى البطريرك الماروني أن هذا الإحتفال "يحمل طابعًا ليتورجيًا لأنه احتفال بنعمة المعرفة التي هي من الله، وبنمو المواهب التي هي من الروح القدس، وهذا التخرج هو نوع من "الإرسالية" لأنكم اليوم ترسلون إلى العالم كما كان السيد المسيح يرسل تلامذته بعد إعدادهم ليكونوا نورًا وملحًا في الأرض" .

وقال للمتخرجين: "أنتم بهذا التخرج تدخلون رحاب الوطن، لا كمتفرّجين، بل كفاعلين ومبدعين ومؤمنين بقدرتكم على صنع الفرق. لبنان ينتظركم لتبنوا وتنيروا وتجدّدوا. كونوا سفراء الثقة، وكونوا التغيير الذي ترجونه والإلتزام في الأخلاق المهنية. وازرعوا في الوطن ما تلقيتم من حكمة وصدق وتجرّد ومحبة للحق".

وختم البطريرك الراعي كلمته بالصلاة من أجل جامعة الحكمة في يوبيلها المئة والخمسين "لكي تبقى منارة الإشعاع وعلامة رجاء وجسرًا بين العلم والإيمان" .

درع تذكارية

وبعد انتهاء كلمة البطريرك الراعي، سلمه ولي الجامعة المطران عبد الساتر ورئيسها البروفسور جورج نعمة درعًا تذكاريًة كتب عليها "درع اليوبيل الـ 150 يُقدم لصاحب الغبطة البطريرك الراعي".

عبد الساتر

وألقى المطران بولس عبد الساتر كلمة جاء فيها: "لم نجد من هو أكرم من غبطتكم وأحب على قلوبنا لنطلب منه أن يكون ضيف الشرف في هذه المناسبة. فشكرًا لكم تلبيتكم دعوتنا. نطلب من غبطتكم الصلاة على نيّة جامعة الحكمة وطلابها ومعلميها وموظفيها وأهلها حتى تبقى صرحًا تربويًا مؤثرًا في المجتمع اللبناني، ونطلب منكم أيضا الصلاة على نيّة وطننا لبنان الذي يستمر، بفضل جهدكم وجهد العديد من البطاركة الذين سبقوكم وتضحياتكم، بلدَ الإنسان والحرية".

ثم اتخذت صورة تذكارية للبطريرك الراعي محاطًا بالمطران عبد الساتر ورئيس الجامعة ونوابه والعمداء والطلاب المتخرجين.

البروفسور نعمة

وكان رئيس جامعة الحكمة قد أكد في كلمته أن هذا العام "ليس مجرد عام دراسي يُطوى، بل إنه يحمل نبضًا استثنائيًا وبعدًا يوبيليًا مضيئًا، يُخلّد بمرور مئة وخمسين سنة على ولادة جامعة الحكمة من خلال إنشاء كليتها للحقوق، الرائدة الأولى في لبنان والشرق الأوسط" .

وتابع أن جامعة الحكمة "لم تكن يوما برجًا عاجيًا منعزلا عن تاريخ الوطن وتحدياته. فقد شهدت ولادة لبنان الكبير ورافقت نشأته واحتفلت باستقلاله عام 1943، وعايشت الحرب اللبنانية العاصفة وانهيار المؤسسات، وهي تنهض اليوم مجددًا لتسهم بكل ما أوتيت به من حكمة وقوة وعزم في إعادة بناء دولة لبنان ومؤسساته".

أضاف: "أن ما يزيد من جلال هذا اليوم وفرحه، هو حضور صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أب الكنيسة المارونية ومرجع القيم الوطنية والروحية ومنارتها". وقال: "إن حضوركم وتشريفكم لنا اليوم، يتجاوز التحية الرعوية الصرف، فهو علامة حب وعناق أبوي دافئ ورسالة دعم معنوي لهذه الجامعة التي انبثقت من رحم الكنيسة، وستبقى وفية لرسالتها الثقافية والتربوية والوطنية في قلب الكنيسة والوطن".

أضاف: "في العام 1875، برز رجل استثنائي هو المطران يوسف الدبس، فأسس مدرسة الحكمة ومعها مشروعًا نهضويًا رائدًا ومتكاملا. لم يكن حلمه في التعليم منفصلا عن رؤيته في بناء الوطن، فأنشأ المعهد العالي للحقوق ليعدّ خريجين قادرين على تأسيس دولة تُبنى على الحق والعدالة والمواطنة الحقة، وهم خريجون يدأبون لبناء مجتمع متسامح ومتماسك ينبذ الظلم والتفرقة والفتنة والإنقسام ويرفض الطاعة العمياء للسلطان آنذاك".

وأشار البروفسور نعمة إلى أن المطران الدبس "غرس في قلب الجامعة وفي عقل الوطن فكرة جريئة ما زالت تتردد في أروقة مؤسساتنا وتوجه مسيرتنا حتى اليوم: إبحثوا عن الحق ليكون لكم وطنًا. وقد كان في طليعة المبادرين إلى بناء وحدة وطنية أصيلة، حقيقية وشاملة، ففتح أبواب الحكمة على مصراعيها لأبناء الطوائف كافة، لينشئ أجيالا على اللقاء والمحبة والإنتماء الصادق".

وشارك رئيس جامعة الحكمة شهادة أحد أبرز المبعوثين البريطانيين في فترة التأسيس آنذاك وقد أوردها الدكتور إميل كابا في كتابه الذي صدر لمناسبة يوبيل المئة وخمس وعشرين سنة لتأسيس الحكمة، حيث قال: "إني رأيت في بيروت ثلاث دول تذيع نفوذها: بريطانيا وفرنسا والمطران يوسف الدبس. فبريطانيا كانت تذيع نفوذها بواسطة كلية الأميركيين، وفرنسا بواسطة كلية الآباء اليسوعيين، أما المطران الدبس فقد قام في مقام دولة عظيمة، وعزز في وطنه روح الوطنية الصحيحة، ومع أنه، لا معين له في أعماله سوى لسانه وقلمه، فقد رأيت كليته لا تقل أهمية عن الكليتين المذكورتين". (إنتهى الإقتباس)

وتوجه البروفسور نعمة إلى زملائه في الجامعة، مؤكدًا أن "هذا إرثًا عظيمًا نؤتمن عليه جميعًا، وهو يحث على استخلاص العبر وإكمال مسيرة التطوير والتحديث التي انطلقت مؤخرًا في الجامعة والتي أثمرت بفضل الإلتزام الإستثنائي. اضاف أننا نتعهد بأن نحمل شعلة المطران الدبس في خوضنا غمار الحياة، وبأن نبقى أوفياء لهوية الحكمة التربوية، ورسالتها الثقافية والوطنية السامية، وأن نكمل المسيرة التي أطلقها صاحب السيادة المطران بولس مطر برؤيته المؤسساتية عبر إنشاء كليات جديدة. وتابع رئيس جامعة الحكمة مؤكدًا أننا نتعهد بكل ذلك، ببركة راعي الأبرشية وولي الجامعة المطران بولس عبد الساتر، الذي يواكب الجامعة بمحبة أب ووضوح راع وشجاعة القائد المؤمن بدور "الحكمة" في المجتمع والكنيسة، والذي يوصي دائمًا بأن تكون جامعة الحكمة منهلا للعلم يأتيها الراغبون من كل حدب وصوب ليتزودوا بين جدرانها بما يلزمهم لبناء عالم أفضل فترزع فيهم عشق الوطن وإرادة العمل من أجله وتحقق آمالهم وأحلامهم".

متوجهًا إلى الخريجين والخريجات قال البروفسور نعمة: "إنكم مدعوون لتكونوا رواد تغيير فعالين في خدمة المجتمع. إسعوا جاهدين من أجل بناء مجتمع قائم على العدالة والشفافية والأخلاقيات الرفيعة. فقد تخرّج من قبلكم من جامعتكم هذه، قامات شامخة من رجال الوطن، أدت دورًا بارزًا في تاريخ لبنان وصيرورته، وأسهمت في بناء مختلف مؤسساته. وها أنتم تقفون اليوم على أكتاف هؤلاء العمالقة لتكملوا المسيرة وتعيدوا إلى لبنان تألقه وازدهاره ودوره الريادي المتميز. أضاف رئيس جامعة الحكمة: تذكروا دائمًا أن سر النجاح يكمن في الأثر الإيجابي الذي تتركونه في حياة الآخرين. وأوصاهم أن يحملوا من الحكمة إيمانها بلبنان وجرأتها في قول الحق ووداعتها في خدمة المجتمع".

وقائع الحفل

يذكر أن التخرج قدمه عريف الحفل الإعلامي بسام أبو زيد الذي استهله بكلمة ترحيب ومقدمة ذكرت بتاريخ جامعة الحكمة، وصولا إلى يومنا هذا، فالنشيد الوطني اللبناني ونشيد جامعة الحكمة، ثم ألقى كلمة الخريجين طليع الدورة جو إيلي وهبه من كليه الإقتصاد وإدارة الأعمال، وتخلل الحفل محطة موسيقية فنية قدمتها فرقة الموسيقي بسام شليطا، قبل أن يستكمل بتوزيع الشهادات على الطلاب الذين توجوه بإطلاق قبعاتهم في الهواء، تعبيرًا عن فرحتهم وحماسهم بالمضي قدمًا في بناء مستقبلهم.