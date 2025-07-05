في جونية والدّكوانة... 14 شخصًا بحوزتهم مخدرات وأسلحة غير مرخصة!

A + A -

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي: "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لترسيخ الأمن وحفظ النّظام في مختلف المناطق اللّبنانية، وأثناء قيام عناصر من مفرزة إستقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي بتنفيذ دوريّة أمنيّة وإقامة حواجز ظرفيّة، ليل تاريخ 03-07-2025، تمكّنت من توقيف /14/ أربعة عشر شخصًا في جونية والدّكوانة، لحيازتهم موادَ مخدّرة وأسلحة من دون ترخيص، كما حجزت آليات مخالفة لأحكام قانون السّير.



أودع الموقوفون والمضبوطات القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".