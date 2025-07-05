تنكّر شبّان سوريين بِزِيّ نسائيّ لتنفيذ عمل تفجيري في بلدة الخرايب في الجنوب؟ إليكم التفاصيل!

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم أنّ مجموعة من الشبّان السوريين قامت بالتنكّر بِزِيّ نسائي، بنيّة تنفيذ عمل تفجيري في بلدة الخرايب، قضاء صيدا، جنوبي لبنان.

وتعليقاً على هذا الأمر، أوضحت بلدية الخرايب أنّ "هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة، والفيديو المتداول لا يمتّ لبلدتنا الخرايب بأي صلة لا من قريب ولا من بعيد".

وأكدت البلدية أنّ "الوضع في البلدة هادئ وطبيعي، ولا صحة لأي معلومات مغلوطة يتم نشرها بهدف إثارة البلبلة وزرع الفتنة".

كما أهابت بـ"الجميع تحرّي الدقة قبل تداول أي أخبار أو فيديوهات مشبوهة، والرجوع إلى الجهات الرسمية والمصادر الموثوقة للتأكد من صحة المعلومات".