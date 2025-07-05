ندى البستاني عن رولان خوري: عنا كتير معطيات وحقائق رح تنقال بوقتها…

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كتبت النائبة ندى البستاني عبر "أكس" تعليقًا على ملف رولان خوري:

نحنا اليوم ملتزمين بإرادة رولان خوري لأنو هو رافض أي تدخّل إعلاميًا، وقضائيًا، وسياسيًا. هو مؤمن ببراءته، ونحنا ثقتنا فيه مطلقة: بنزاهته، كفاءته، ونظافته.

‏رولان خوري اشتغل بشفافية ومهنية، ونجح يحافظ على استمرارية كازينو لبنان ويضخ أموال بخزينة الدولة، رغم كل الأزمات يلي مرّ فيها البلد خلال آخر 6 سنين. نزاهته وإنجازاته مش بس التيار بيشهد عليها، حتى خصومه بيعترفوا فيها.

‏نحنا بمرحلة التحقيق، والملف بعدو ما تسكّر. ناطرين يوصل لخواتيمه، لأن عنا كتير معطيات وحقائق رح تنقال بوقتها…