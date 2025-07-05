living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ناجي حايك: صفحة المقاومة اللبنانية لا يملكها حزب ولا يحق لأحد احتكارها!

5
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفت نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية إلى أن "المقاومة اللبنانية بين عامَي 1975 و1990 لم تكن امتدادًا لحزب، بل كانت صرخة وجود، وهبّة شعب، وتجلّي كرامة".

وأكد حايك: لم يختزلها تنظيم واحد ولا راية واحدة، بل كانت فسيفساء من الأبطال الذين التحموا تحت النار، لا تحت الأجندات. الكتائب قدّمت الشهداء، والأحرار نزفوا في الجبهات، وحراس الأرز رسموا خطوط النار، والتنظيم قاوم حتى الرمق الأخير، والمردة صمدوا في الشمال، والجيش اللبناني كان درع الوطن يوم تخاذل العالم.

وأوضح حايك: هؤلاء لم يقاتلوا ليُحشروا في حزب، ولم يسفكوا دماءهم لتُنسب تضحياتهم إلى جهة دون أخرى. واليوم، بعد كل تلك السنين، تفرّق أبناؤهم في الأحزاب: منهم في التيار الوطني الحر، ومنهم في القوات اللبنانية، ومنهم في الكتائب، والأحرار، والمردة. لكن الدم الذي امتزج على المتاريس لا يُقسَّم، والتاريخ الذي كُتب بالنار لا يُمحى ببيانٍ حزبي.

وختم حايك بالتأكيد: هذه الصفحة النقية من تاريخ لبنان لا يملكها حزب، ولا يحق لأحد أن يحتكرها أو يتاجر بها. هي ملك كل من دافع عن الوجود المسيحي واللبناني، وعن هوية لبنان في زمنٍ كان الوطن على شفير الزوال.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout