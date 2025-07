A + A -

Après sa rencontre avec le président de la République Joseph Aoun au palais de Baabda, le chef du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a noté que "sur la base d'un désir mutuel de nous rencontrer, j'ai respecté l’échéance prévue par Son Excellence le président".

Il a souligné : "Ce fut l’occasion d'avoir une bonne rencontre pour clarifier certains points et pour souligner notre soutien au président et au pacte parce que nous, en tant que courant patriotique libre et en tant que Libanais, sommes concernés par sa réussite dans les tâches qu'il entreprend et d’avoir un état de droit, de sorte que les citoyens ressentent qu'il y a une loi et une constitution qui les protègent.

Il a ajouté : "C'est dans ce cadre qu'il y aura un sentiment d'égalité et de justice et que les citoyens voient l'État, dont il est le chef, sur les bases qu'ils souhaitent".

Bassil a déclaré : "Nous avons discuté du sujet principal qui préoccupe tout le monde et est dirigé par le président Joseph Aoun, et nous sommes concernés de le soutenir et de l'aider en trouvant des solutions.

Il a expliqué : "Dans ce contexte, nous avons jugé opportun d'avancer l'idée suivante, à savoir qu'il est évident et naturel qu'en échange des armes à livrer, il y ait un retrait israélien des territoires occupés, un arrêt des agressions israéliennes et de la saisie des ressources naturelles libanaises telles que l'eau, le pétrole et le gaz, afin que tout le monde ait le sentiment que cette arme, grâce à laquelle de nombreux martyrs ont défendu le Liban, n'a pas été utilisée en vain ».

Bassil a ajouté : "Cette arme doit être reçue par l'État, dont le Hezbollah fait partie et par l'armée, de sorte que cette arme nous protège tous et défende le Liban. Elle peut également avoir rempli une grande fonction nationale et une grande réalisation comme il est évident aujourd'hui pour le Liban de demander une solution à la question des réfugiés palestiniens et des Syriens déplacés."

Il a déclaré : "Si quelqu'un veut utiliser l'excuse selon laquelle la question des réfugiés palestiniens est liée à la question du Moyen-Orient et au conflit israélo-arabe, des solutions existent".

Il a continué: "Nous savons tous que la question des réfugiés syriens n'est liée à rien, surtout après la chute du régime, la fin de la guerre et la levée des sanctions contre la Syrie, et qu'il peut y avoir un retour rapide et immédiat pour eux, ce qui constituerait une réalisation nationale parce que le document proposé comprend la démarcation de la frontière avec la Syrie et la résolution du conflit des frontière avec Israël, par suite la crise avec la Syrie nécessite également un retour rapide des réfugiés syriens".

Bassil a conclu en disant : "Nous espérons que le Hezbollah saisira l'occasion pour que nous ayons tous le sentiment d'avoir remporté pour le Liban et qu'aucun d'entre nous ne se sente vaincu, car si l'un est vaincu, tout le monde est vaincu".