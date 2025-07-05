أحمد الحريري: عراضات السلاح في ‎بيروت مرفوضة.. الدولة مطالبة بالحزم تجاهها!

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علّق الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري عبر حسابه "إكس" على الظهور المسلح في بيروت،

فكتب: "عراضات السلاح في ‎بيروت مدانة ومرفوضة بكل المعايير، والدولة مطالبة بالحزم تجاهها، لا بالاكتفاء بالبيانات".

وتابع: "لا أحد يخجل من بيروت وأهلها، لا أصحاب السلاح، ولا أصحاب "الازدواجية" و"الانفصام" الذين تحالفوا مع السلاح في انتخابات بلدية بيروت، ويتحفون البيارتة اليوم بخطابات رفض السلاح في الشوارع!".

وأضاف: "بيروت أكبر منكم جميعاً، أكبر من أي سلاح ، وأكبر من أي مواقف مزدوجة. واهل بيروت أكبر من أن يُخدعوا بمن يتاجرون باسمهم كرمى لمقاعد وتسويات!".