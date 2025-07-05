توقيف المديرة العامة لبنك الاعتماد المصرفي!

A + A -

نفذت قوة من قسم المباحث الجنائية المركزية عملية نوعية ودقيقة بناء لإشارة النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تمكنت خلالها من القبض على المديرة العامة لبنك الاعتماد المصرفي نايلة زيدان التي توارت عن الأنظار بعد توقيف كل من رئيس مجلس إدارة المصرف طارق خليفة وأحد المستشارين الماليين فيه رالف صياد.

فبعد متابعة حثيثة لمدة اربعة وعشرين ساعة، دهمت القوة المذكورة مكان اختفاء المديرة العامة في محلة رومية، تم توقيفها مع الشخص الذي قام بإخفائها وتم اقتيادهما إلى النيابة العامة التمييزية حيث يخضعان لاستجواب من قبل القاضي الحجار، وفي ضوء نتائج التحقيق يتخذ القرار المناسب بحقهما.