living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السيد: " .. أبو ملحم وبلا مسؤولية !!! "

4
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه ما يلي :

الدولة "الوسيط"… في إتفاق وقف النار في زمن الموفد الأميركي هوكشتين، لعبت دولتنا دور الوسيط مع حزب الله عبر الرئيسين بري وميقاتي، ووافق عليها الجميع بضمانات وهمية على إسرائيل فكانت النتيجة كما يعلم الجميع… وفي زمن الموفد توم برّاك، تلعب الدولة أيضاً دور الوسيط مع الحزب عبر الرؤساء عون وبرّي وسلام حول الرسالة الأميركية التي تتضمّن عدة وعود وبنود منها تسليم سلاح حزب الله، وليس فيها أي ضمانات تلزم إسرائيل بأي شيء…

وبالتالي، سواء مع هوكشتين او مع برّاك، فهي تلعب دور الوسيط بين فريق خارجي وفريق محلّي، يعني أنها في الوسط ولا تريد أن تزعج هذا ولا أن تُغضِبَ ذاك، ويعني أنها عملياً ألغت دورها كدولة لتُصبح أبو ملحم وبلا مسؤولية !!!

كيف تكون دولة؟! تدرس البنود الواردة في الرسالة الأميركية كدولة، وترى ماذا لها وماذا عليها، اي ماذا يتوجّب على إسرائيل تجاه لبنان وما هي الضمانات المؤكدة في التاريخ والتوقيت والمكان حول إنصياع اسرائيل فوراً للإتفاق وغيره من البنود و…، فاذا ضمنت الدولة ذلك بصورة مؤكدة، توجّهت إلى الناس والجيش وحزب الله وقالت التزاماتنا كدولة في هذا الإتفاق هي كذا وكذا وعلينا أن ننفذها، وعندها نكون قد وضعنا المفاوضات على الطريق الصحيح، وإلا ستجرجر بنا إسرائيل بأكثر مما تفعله مع محمود عباس الذي أعطاها كل شيء ولم يحصد لا دولة ولا حقوق ولا ربع دولة …"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout