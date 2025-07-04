السيد: " .. أبو ملحم وبلا مسؤولية !!! "

A + A -

كتب النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه ما يلي :



" الدولة "الوسيط"… في إتفاق وقف النار في زمن الموفد الأميركي هوكشتين، لعبت دولتنا دور الوسيط مع حزب الله عبر الرئيسين بري وميقاتي، ووافق عليها الجميع بضمانات وهمية على إسرائيل فكانت النتيجة كما يعلم الجميع… وفي زمن الموفد توم برّاك، تلعب الدولة أيضاً دور الوسيط مع الحزب عبر الرؤساء عون وبرّي وسلام حول الرسالة الأميركية التي تتضمّن عدة وعود وبنود منها تسليم سلاح حزب الله، وليس فيها أي ضمانات تلزم إسرائيل بأي شيء…



وبالتالي، سواء مع هوكشتين او مع برّاك، فهي تلعب دور الوسيط بين فريق خارجي وفريق محلّي، يعني أنها في الوسط ولا تريد أن تزعج هذا ولا أن تُغضِبَ ذاك، ويعني أنها عملياً ألغت دورها كدولة لتُصبح أبو ملحم وبلا مسؤولية !!!



كيف تكون دولة؟! تدرس البنود الواردة في الرسالة الأميركية كدولة، وترى ماذا لها وماذا عليها، اي ماذا يتوجّب على إسرائيل تجاه لبنان وما هي الضمانات المؤكدة في التاريخ والتوقيت والمكان حول إنصياع اسرائيل فوراً للإتفاق وغيره من البنود و…، فاذا ضمنت الدولة ذلك بصورة مؤكدة، توجّهت إلى الناس والجيش وحزب الله وقالت التزاماتنا كدولة في هذا الإتفاق هي كذا وكذا وعلينا أن ننفذها، وعندها نكون قد وضعنا المفاوضات على الطريق الصحيح، وإلا ستجرجر بنا إسرائيل بأكثر مما تفعله مع محمود عباس الذي أعطاها كل شيء ولم يحصد لا دولة ولا حقوق ولا ربع دولة …"