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شو الوضع؟ الرد اللبناني يتمسك بالحقوق... وباسيل في بعبدا: تسليم السلاح للدولة يقابله الإنسحاب ووقف الإعتداءات ونتمسك بعودة النازحين

4
JULY
2025
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مع اقتراب اللبنانيين من لحظة الحقيقة إزاء الضغوط الدولية، ومن عودة الموفد الأميركي توم براك، تتسارع المحاولات للتمسك بالحقوق اللبنانية، ومحاولة تحصيل ما أمكن من المطالب. ذلك أنه في موازاة مطلب حصر السلاح في يد الدولة، لا بد من مبادئ لبنانية، تبدأ بالإنسحاب مما تبقى من اراض محتلة، ولا تنتهي بعودة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.
والمصلحة اللبنانية البحت، شكَّلت الإطار الأساسي للقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رئيس الجمهورية جوزاف عون. وإذ شدّد باسيل على معايير العدالة والمساواة كأساسٍ للجمهورية المنشودة والدولة التي يرأسها عون، حدد سلسلة من الركائز لتحقيق الأهداف الوطنية من حصر السلاح، بداية بالإنسحاب إلإسرائيلي. ومع دعوة حزب الله لتلقف الفرصة، لفت إلى ضرورة تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين.
وأكد باسيل ان العودة الفورية للنازحين يجب ان تتحقق إذ لم تعد مرتبطة بأي عامل بعد سقوط النظام ورفع العقوبات.
قصر بعبدا اليوم الجمعة بقي محور حركة دبلوماسية وداخلية، تمحورت حول الرد اللبناني على براك. وإضافة إلى لقاء لعون مع رئيس الحكومة نواف سلام، التقى رئيس الجمهورية السفير المصري علاء موسى.
وأكد سفير مصر أمن على قناعة بأنه كلما اتخذنا خطوة إلى الأمام تليها خطوة أخرى للوصول إلى خلق حالة من الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة. ولفت إلى وجود إشارات إيجابية في موضوع حصرية السلاح، والى أن الرئيس عون يتولى الأمور التفصيلية ويضع اهتماماً كبيراً لمعالجتها.
وفي إطار التسريبات عن موقف حزب الله، نقلته رويترز" عن مصادر مطلعة، ان الحزب توصّل لقناعة بأن الترسانة التي جمعها لردع إسرائيل تحولت لعبء عليه وهو يدرس تسليم مزيد من الأسلحة خاصة الصواريخ والطائرات المسيّرة شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف هجماتها. واشارت الى انه يدرس تقليص دوره كحركة مسلحة من دون نزع سلاحه بالكامل، بحسب ما ذكرت في تقرير لها.

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