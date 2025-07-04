ضم طرابلس إلى سورية؟! تقرير عبري يكشف خفايا الإتفاق!

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قال المصدر السوري: "أظهر الرئيس السوري الجديد انفتاحاً غير مسبوق وفتح خطوط اتصال مباشرة مع إسرائيل للتنسيق الأمني والعسكري في جنوب سوريا"



تطالب سوريا "إسرائيل" بتسليم ما لا يقل عن ثلث أراضي هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل قبل اتفاق الهدنة عام 1974، حسبما صرح مصدر مقرب من الرئيس السوري أحمد الشعار لـ i24NEWS يوم الخميس. وقال: "لا يوجد شيء اسمه سلام مجاني".

وأشار المصدر السوري إلى أنه يوجد سيناريوهان مطروحان حالياً للتوصل إلى تسوية سياسية مقبولة بين "إسرائيل" وسوريا:

السيناريو الأول: تحتفظ "إسرائيل" بمناطق استراتيجية في هضبة الجولان تعادل ثلث أراضيها، وتسلم ثلثها إلى سوريا، وتستأجر ثلثاً آخر من سوريا لمدة 25 عاماً.

السيناريو الثاني: تحتفظ "إسرائيل" بثلثي مرتفعات الجولان، وتسلم الثلث المتبقي إلى سوريا، مع إمكانية استئجاره. وبموجب هذا السيناريو، سيتم تسليم مدينة طرابلس اللبنانية، القريبة من الحدود اللبنانية-السورية، وربما أراضٍ لبنانية أخرى في شمال البلاد ووادي البقاع، إلى سوريا.

وقال المصدر السوري: "أظهر الرئيس السوري الجديد انفتاحاً غير مسبوق وفتح خطوط اتصال مباشرة مع إسرائيل للتنسيق الأمني والعسكري في جنوب سوريا".

واختتم قائلاً إن رفع العقوبات الأميركية لا يمكن اعتباره "دفعة إسرائيلية"، مضيفاً: "رفع العقوبات مسألة منفصلة".