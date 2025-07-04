living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور- في لبنان: "نهاية مأساوية.. جريمة تحت عدسات الكاميرات!"

4
JULY
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت صفحة "وينية الدولة" عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل خبراً يتحدث عن جريمة مروعة:

" قصة أشبه بالخيال… نهاية مأساوية لخلاف عائلي تحوّل إلى جريمة تحت عدسات الكاميرات!"
بعد وفاة زوجته الأولى، قرر المعاون في مخابرات الجيش ع. ح. أن يمنح نفسه فرصة ثانية، فارتبط بالسيدة ل. ف. وهي أرملة على أمل فتح صفحة جديدة في حياته، بعيداً عن الحزن والماضي.

لكن الرياح لم تجرِ كما يشتهي… فبعد فترة قصيرة بدأت الخلافات تظهر، وهذه المرة بسبب العقارات العائدة له، والتي شكّلت مصدر توتر بين الزوجين.

زوجته كانت تطالبه بتسجيل جزء من الأملاك باسمها "لتأمين مستقبلها"، كما قالت، غير أن ع. ح رفض ذلك، ما دفعها لمغادرة منزلها الزوجي والمطالبة بالطلاق.

الخلاف تصاعد بشكل سريع، وع. ح. تمسّك برفض الطلاق وأصرّ على عودتها إلى المنزل، لكن المفاجأة كانت صادمة…

في مشهد دموي موثّق بكاميرات المراقبة، أقدم أشقاء الزوجة على التوجه إلى مكان عمل ع. ح، حيث أطلقوا عليه النار بدم بارد، ما أدى إلى مقتله على الفور أمام أعين عشرات الشهود وعدسات الكاميرات.

رغم فتح تحقيق رسمي في الجريمة، لا يزال مطلقو النار متوارين عن الأنظار، وسط استياء شعبي من عجز الأجهزة الأمنية عن توقيفهم حتى اللحظة، في بلد تتراجع فيه ثقة الناس بالقانون وقدرته على ملاحقة المطلوبين، لا سيما في قضايا القتل العلنية.

عائلة ع. ح المفجوعة لا تزال تنتظر بصيص أمل بتحقيق العدالة، بينما يرى كثيرون أن هذه القضية قد تكون مجرّد رقم جديد يُضاف إلى ملفات معلّقة، لا تجد طريقها إلى المحاسبة… ويبقى السؤال: هل تتحرّك الأجهزة الأمنية بجدية، أم يُترك دم علي الحسيني ليجفّ فوق رفوف الإهمال؟ "


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout