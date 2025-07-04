وديع عقل: يُحضّرون لإخراج رياض سلامة من السجن!

A+
A-
كتب عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» المحامي وديع عقل عبر اكس:
يُحضّرون لإخراج رياض سلامة من السجن!
بعد طمس ملفات "بنك التمويل – قهوجي-المحرومين" وميقاتي، بدأت ترتيبات إطلاق سراح سلامة بدل محاسبة باقي المافيا.
ملفات الفساد تغرق، والمنظومة تحمي نفسها!
ملف Optimum فضيحة نعرفها جيدًا، وأنتم تملكون كل الأرقام: واجبكم الادعاء والتوقيف فوراً!
نحن من فكك ولاحق ملف الفساد المالي داخلياً وخارجيًا، ونعرف تمامًا كيف نجرف الفاسدين، حتى لو واجهتنا الصعاب والعرقلات.
تحذير: أي تسوية على حساب العدالة لن تمرّ!