خاص - الحزب أبلغ المعنيين: ورقة باراك تنازل كبير!

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مع اقتراب موعد وصول المبعوث الأميركي توماس باراك إلى لبنان، وانشغال المسؤولين اللبنانيين في إنجاز الرد اللبناني على الورقة الأميركية التي تسلموها، يُفترض أن تجتمع اللجنة الرئاسية خلال الساعات المقبلة لبلورة الموقف النهائي من خريطة الطريق الأميركية المقترحة للحل في لبنان.

وشدّدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع على أن "حزب الله" ورغم أنه لم يعلن أي موقف رسمي من ورقة باراك، لا يوافق على هذه الورقة، وقد أبلغ المعنيين موقفه هذا. وعلى الرغم من الرسائل الإيجابية التي تضمّنها بيان كتلة "الوفاء للمقاومة" أمس، تشير المصادر نفسها إلى أن الأجواء الفعلية ليست على هذا النحو، وقد ظهر ذلك في المواقف التي أطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم خلال المجالس العاشورائية والتي حملت نبرة تصعيدية.

وترى هذه المصادر أن الحزب يعتبر قبول الورقة تنازلاً كبيراً من جانب لبنان، في حين ترى أوساط سياسية أخرى أن الأمور تتجه نحو تسوية تقوم على مبدأ "خطوة مقابل خطوة" بين إسرائيل و"حزب الله".