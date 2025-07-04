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الجمهورية: عودة ظهور شبكات «داعش»... التفاصيل

4
JULY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكّدت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ«الجمهورية»، أنّ هناك هواجس لدى قسم من اللبنانيين حتى في البيئة المسيحية، زادها ما يحصل على الحدود الشرقية وعودة ظهور شبكات «داعش»، التي تبين أنّ لديها حركة في لبنان، فكيف يمكن تجاوز هؤلاء الناس».


واكّدت المصادر «أنّ السعي لخلق بلبلة بين «الثنائي» لن تنجح. وانّ النقاش مستمر ولن ينتهي مع وصول الموفد الأميركي برّاك الذي قدّم الورقة، وقال سأعود بعد بعد ثلاثة أسابيع، ما يعني أنّه يعلم تماماً بأنّ الورقة ستخضع للنقاش، وهو العارف بالخصوصية اللبنانية».

 

وأشارت المصادر نفسها إلى «أنّ هذه الورقة «ما بتقطع» كما هي. كما أنّه لا يجوز التعاطي معها ضمن سياسة العصا والجزرة أو بمنطق التهديد ولا وفق ضغوط لاجبار حزب الله على إعطاء جواب بين السبت والأحد، فهذا الأمر لن يحصل. ولماذا استعجال الجواب بطبيعة الحال؟

 

الورقة تتضمن أسئلة ومطالب، ويُصار حالياً إلى توحيد الموقف حولها، ولن ينتهي النقاش على قاعدة take it or leave it، ونحن ننتظر وصول برّاك لاستكمال عملية الأخذ والردّ».

 

وحذّرت المصادر من «فرض إيقاع يدفع في اتجاه تفجير الوضع الداخلي»، كاشفة عن «انّ النقاش يتركّز في مكان ما حول نقطة ماذا سيُعطى لبنان مقابل السلاح خصوصاً أنّ حزب الله وافق على خطاب القَسَم والبيان الوزاري وأبدى مرونة في مناقشة استراتيجية الأمن الوطني. فلماذا أخذ لبنان إلى الهاوية؟».

الجمهورية
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