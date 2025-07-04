الشرق الأوسط السعودية: عقوبات أميركية تزيد الضعوط على حزب الله

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

تتعاظم الضغوط على «حزب الله» اللبناني، عسكرياً وأمنياً ومالياً، قبل أيام قليلة من وصول الموفد الأميركي توماس برّاك إلى بيروت لتلقي أجوبة لبنان على الورقة الأميركية الداعية إلى تسليم سلاح الحزب، وتنفيذ الإصلاحات.



وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة استهدفت أشخاصاً مرتبطين بمؤسسة «القرض الحسن» المالية التي يديرها «حزب الله» في لبنان.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، أمس، سيارة جنوب بيروت، وقال إنه اغتال فيها شخصاً «كان يعمل في مجال تهريب الأسلحة»، ويرتبط بـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وبعد الظهر، شنّت إسرائيل غارات جوية على جنوب لبنان، استهدفت ودياناً وجبالاً ملاصقة لمجرى نهر الليطاني في مناطق المحمودية ووادي برغز ودير سريان وزوطر.