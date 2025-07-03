ادكار طرابلسي: اللجنة الفرعية أنهت وضع التعديلات على القانون 515 الذي ينظم الموازنات والاقساط المدرسية

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كتب النائب ادكار طرابلسي عبر "اكس": "اليوم انهت اللجنة الفرعية على وضع التعديلات على القانون 515 اللي ينظم الموازنات والاقساط المدرسية. اسبوع واحد ونرفع تعديلاتنا للجنة التربية النيابية اللي اجتمعت اليوم برئاسة رئيسها النائب حسن مراد وناقشت بخضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران اقتراح تمديد سن تقاعد اساتذتها ل ٦٨ سنة. أحيل الاقتراح الى لجنة فرعية. وتم تشكيل لجنة فرعية لدرس اقتراح قانون لاجراء مباراة محصورة للاساتذة المتعاقدين بالتعليم المهني. اللجنة الفرعية برئاسة النائب أشرف بيضون وعضويّة النواب إدكار طرابلسي، بلال الحشيمي، وسليم الصايغ."