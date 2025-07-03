سامر التوم: سلاح "الحزب" خرجَ على المصلحة اللبنانية بالمشاركة في حرب إسناد غزة

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لفتَ النائب سامر التوم لotv إلى أنَّ الإرادة الدولية تريد جدولاً زمنياً لسحب السلاح وهناك مرحلة جديدة.

وقال إن مشروعية سلاح حزب الله أخذها من بيانات الحكومات المتعاقبة قبل أن نكون موجودين.

وأكد التوم أنَّ السلاح خرج عن مصلحة لبنان بعد المشاركة في حرب إسناد غزة ولم يكن على قدر حماية لبنان، لافتاً إلى أنَّ حزب الله ضرب الشراكة بعد خروج الرئيس ميشال عون. وأوضح: بالتالي تدرج موقفنا وليتفضل الأفرقاء الذين وافقوا على اتفاقيات وقف النار لتنفيذها. وقال إن السلام لا يعني الإستسلام.

وشدّد التوم على أن جميع اللبنانيين مع اختلاف مذاهبهم لا يمكن أن يقبلوا بالفكر التكفيري الظلامي.