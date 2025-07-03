بسبب الإضرابات في مطارات فرنسا.. بيان هامّ من "طيران الشرق الأوسط"!

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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط -الخطوط الجوية اللبنانية في بيان انه" نظراً للاضرابات الحاصلة في مطارات فرنسا، سيتم الغاء رحلة بعد الظهر من والى باريس رقم ME229/ME230

يوم 4 تموز 2025 على أن يتم استبدالها برحلة اضافية تحمل الرقم ME209/ME210 سيتم تسييرها فجر السبت 5 تموز 2025 وفق الجدول التالي:

توقيت الاقلاع في 5 تموز الى من رقم الرحلة

02:30 باريس بيروت ME 209

07:10 بيروت باريس ME 210

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

سيتم اعادة حجز جميع الركاب المتأثرين بالغاء رحلة ME229/ME230 على الرحلة الاضافية المذكورة اعلاه. ويمكن لركاب هذه الرحلة ان يقوموا بتعديل حجوزاتهم على الرحلات النظامية الأخرى دون اي كلفة اضافية شرط توافر مقاعد شاغرة".