عناوين الصحف ليوم الخميس 3 تموز 2025

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الأخبار: غضب "السنية السياسية" على نواف سلام

يفرّط في صلاحيات رئاسة الحكومة

برّاك يهدد بعقوبات جديدة على "معرقلي خطط الإصلاحات المالية والاقتصادية"

إسرائيل تريد إخلاء منطقة ما بين النهرين

إيران: مرحلة الغموض التووي



الديار: المبعوث الأميركي آتٍ... والبلاد على الحافة

معركة قانون الانتخاب تُهدّد بتعطيل المجلس

حملة امنية على الحدود بعد التوقيفات الداعشية



النهار: تسريع اجتماعات اللجنة الثلاثية لإنجاز الردّ مؤشرات إلى تصلّب "حزب الله" حيال السلاح

اللواء: اللجنة الرئاسية تصطدم بـ لاءات «حزب الله».. وموفد سعودي في بيروت ليلاً

سلام لإنهاء الإحتلال كمدخل للاستقرار والمنامة تعيد العلاقات.. وملاحقات قضائية في الكازينو والبيئة



البناء: واشنطن لتسريع اتفاق غزة وحماس تفاوض وفق معيار إنهاء الحرب بانتظار الردّ | قلق غربيّ من خروج إيران من الرقابة النوويّة بعد قانون تعليق التعاون مع الوكالة | نقاش لبنانيّ للرد على الطلبات الأميركيّة وتحذير من تجاهل الغجر ومزارع شبعا



الجمهورية: الأثنين يتوضح مسار "الملفين"

تقاطع الرؤساء الثلاثة للرد



l'orient le jour: Proposition de Tom Barrack : le Hezbollah prépare sa réponse

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: مؤشرات تتزايد نحو إبرام اتفاق

قيادي بـ«حماس» لـ«الشرق الأوسط»: المقترح الجديد يتضمن تعديلات لخطة ويتكوف

الأنباء الكويتية: المربعات تضيق في لبنان وتكريس سيادة الدولة يتقدم

سلام: الاستقرار لا يتحقق طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية