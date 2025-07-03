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عناوين الصحف ليوم الخميس 3 تموز 2025

3
JULY
2025
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 الأخبار: غضب "السنية السياسية" على نواف سلام
يفرّط في صلاحيات رئاسة الحكومة
برّاك يهدد بعقوبات جديدة على "معرقلي خطط الإصلاحات المالية والاقتصادية"
إسرائيل تريد إخلاء منطقة ما بين النهرين
إيران: مرحلة الغموض التووي

 

 

 


الديار: المبعوث الأميركي آتٍ... والبلاد على الحافة
معركة قانون الانتخاب تُهدّد بتعطيل المجلس
حملة امنية على الحدود بعد التوقيفات الداعشية

 

 

 


النهار: تسريع اجتماعات اللجنة الثلاثية لإنجاز الردّ مؤشرات إلى تصلّب "حزب الله" حيال السلاح

 

 

 

 

اللواء: اللجنة الرئاسية تصطدم بـ لاءات «حزب الله».. وموفد سعودي في بيروت ليلاً
سلام لإنهاء الإحتلال كمدخل للاستقرار والمنامة تعيد العلاقات.. وملاحقات قضائية في الكازينو والبيئة

 

 

 


البناء: واشنطن لتسريع اتفاق غزة وحماس تفاوض وفق معيار إنهاء الحرب بانتظار الردّ | قلق غربيّ من خروج إيران من الرقابة النوويّة بعد قانون تعليق التعاون مع الوكالة | نقاش لبنانيّ للرد على الطلبات الأميركيّة وتحذير من تجاهل الغجر ومزارع شبعا

 

 

 


الجمهورية: الأثنين يتوضح مسار "الملفين"
تقاطع الرؤساء الثلاثة للرد

 

 

 


l'orient le jour: Proposition de Tom Barrack : le Hezbollah prépare sa réponse

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: مؤشرات تتزايد نحو إبرام اتفاق
قيادي بـ«حماس» لـ«الشرق الأوسط»: المقترح الجديد يتضمن تعديلات لخطة ويتكوف

 

 

 

الأنباء الكويتية: المربعات تضيق في لبنان وتكريس سيادة الدولة يتقدم
سلام: الاستقرار لا يتحقق طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية

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