عناوين الصحف ليوم الخميس 3 تموز 2025

الأخبار: غضب "السنية السياسية" على نواف سلام
يفرّط في صلاحيات رئاسة الحكومة
برّاك يهدد بعقوبات جديدة على "معرقلي خطط الإصلاحات المالية والاقتصادية"
إسرائيل تريد إخلاء منطقة ما بين النهرين
إيران: مرحلة الغموض التووي
الديار: المبعوث الأميركي آتٍ... والبلاد على الحافة
معركة قانون الانتخاب تُهدّد بتعطيل المجلس
حملة امنية على الحدود بعد التوقيفات الداعشية
النهار: تسريع اجتماعات اللجنة الثلاثية لإنجاز الردّ مؤشرات إلى تصلّب "حزب الله" حيال السلاح
اللواء: اللجنة الرئاسية تصطدم بـ لاءات «حزب الله».. وموفد سعودي في بيروت ليلاً
سلام لإنهاء الإحتلال كمدخل للاستقرار والمنامة تعيد العلاقات.. وملاحقات قضائية في الكازينو والبيئة
البناء: واشنطن لتسريع اتفاق غزة وحماس تفاوض وفق معيار إنهاء الحرب بانتظار الردّ | قلق غربيّ من خروج إيران من الرقابة النوويّة بعد قانون تعليق التعاون مع الوكالة | نقاش لبنانيّ للرد على الطلبات الأميركيّة وتحذير من تجاهل الغجر ومزارع شبعا
الجمهورية: الأثنين يتوضح مسار "الملفين"
تقاطع الرؤساء الثلاثة للرد
l'orient le jour: Proposition de Tom Barrack : le Hezbollah prépare sa réponse
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «هدنة غزة»: مؤشرات تتزايد نحو إبرام اتفاق
قيادي بـ«حماس» لـ«الشرق الأوسط»: المقترح الجديد يتضمن تعديلات لخطة ويتكوف
الأنباء الكويتية: المربعات تضيق في لبنان وتكريس سيادة الدولة يتقدم
سلام: الاستقرار لا يتحقق طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية