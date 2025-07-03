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أسرار الصحف ليوم الخميس 3 تموز 2025

3
JULY
2025
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع في القانون الدستوري اللبناني إن تجاهل المطالبة الصريحة باستعادة مزارع شبعا المحتلة في الموقف اللبناني الرسمي الذي يفترض بالحكومة اعتماده رداً على المقايضة الأميركية لخطة استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل خطة حصريّة السلاح بيد الدولة وفق معادلة الخطوة مقابل خطوة، بحيث تكون الخطوة الحاسمة في مصير السلاح مرتبطة بإنجاز نهائي وكامل وموثوق لخطوتين هما استعادة مزارع شبعا المحتلة ووقف الطلعات الجوية في سماء لبنان نهائياً وليس فقط وقف الاعتداءات الناريّة من قتل وتدمير واغتيال، إنّما يقع في دائرة الخيانة العظمى ويوجب ملاحقة المسؤولين الحكوميين المعنيين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

 

كواليس

قال مصدر معنيّ في المفاوضات حول اتفاق غزة إن المفاوضات حول تفاصيل نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المقترح والذي لا ينصّ على إنهاء الحرب، بل على التفاوض على صيغة إنهاء الحرب تدور حول مسألتين، الأولى عدد الأسرى الذين يفترض بالمقاومة الاحتفاظ بهم إلى حين الاتفاق على تحوّل وقف إطلاق النار إلى نهاية دائمة للحرب وتثبيت استمرار وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات إذا استمر التفاوض حول إنهاء الحرب أكثر من مهلة الستين يوماً المقترحة لوقف النار. وأضاف أن الموقف الإسرائيلي لم يشهد بعد تقدماً يُذكر لهذه الناحية بخلاف ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأن المقترح بصيغته الراهنة لا يزال مرجحاً صيغة تتيح الحصول الإسرائيلي على كل الأسرى والعودة إلى الحرب.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

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همس
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