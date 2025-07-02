living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ الرد على ورقة براك قيد التداول... والتحقيق مع خوري يفتح الأسئلة عن الكيدية السياسية!

2
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لبنان في قلب التحديات المصيرية. المخاطر تحيط به من الجنوب إلى الشمال والشرق، والضغط الدولي والأميركي يبقي سلطاته وشعبه في حالٍ من التوتر. فالمطالب لا بل الشروط كبيرة جداً في ظل تغيرات موازين القوى والأحداث العميقة التي هزّت الشرق الأوسط منذ 7 تشرين الأول 2023. ولأنه "ما في اليد حيلة"، ولأن كلفة التنازل عن السيادة تقتضي السعي للحفاظ على الحد الأدنى من حقوق لبنان، يتأخر جواب لبنان الرسمي على ورقة توم براك التي تلهجُ بها وسائل الإعلام.

 

بالتوازي، للسلطات اهتماماتٌ أخرى، تكاد تبدو فيها وكأنّها على كوكب آخر لا مخاطر فيه ولا تحديات وجودية ولا احتلالاً. ذلك أن توقيف رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري على ذمة التحقيق، وما تسرّب من مطالبات باستقالته قبيل انتهاء ولايته، كشفَ مشهداً آخر مناقضاً للوعود الوردية عن "العدل" و"التكافؤ" و"الإبتعاد عن الكيدية" في التعاطي السياسي.

 

وللقضاء كل الدور في المحاسبة، والتي يتمنّى اللبنانيون لو شملتْ من سرق ودائعهم وحجزها ونَهبها وحوّلها إلى الخارج. لكن في الوقت نفسه، هذا القضاء يُصبح مطالباً بتثبيت التهم في شكل واضح بالبراهين والأدلة، خاصةً وأن ما تسرّب عن التحقيق أفصح عن الإقتصار على ما يُعرف ب"الإهمال الوظيفي".

والحاجة تتزايد للأدلة والبراهين، هذا إن افترضنا جدلاً أن هناك ارتكاباً ما، ومنعاً للظلم. فما عرفه الناس عن رولان خوري من التزام بالقوانين، والحرص على الكازينو والمال العام، والتعاطي بسواسية مع الجميع من دون أيِّ خلفيات، يجعل من الصعب جداً تخيّل أنه هو بذاته، قد فرّط بحقوق الكازينو ومصلحته. وبالتالي يحق للبنانيين أن يعرفوا حقائق الأمور بشفافية، حرصاً على العدالة والمصلحة العامة، وعلى المسار القضائي لكي يصل إلى نهاياته المنشودة..

 

أما بالنسبة إلى خوري، والتيار الوطني الحر، فهما لن يسكتا عن أيّ ظلمٍ يطال الكوادر الشريفة، التي لم تبخل على لبنان ولا على الإدارة بالنضال الوطني، ولا بالأداء الوظيفي السليم!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout