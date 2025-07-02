تعميم صورة موقوف بجرائم تزوير، هل من وقع ضحيّته؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، وبعد التوسع في التحقيقات التي أجرتها مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية مع المدعوة:

ه. ع. (مواليد عام 2001، لبنانية)

بجرم تزوير شهادة الثانوية العامة – فرع علوم الحياة، حيث تبينّ بأن شخصًا آخر من قام بتزوير الشهادة وتسليمها لها، ويدعى:

م. ض. (مواليد عام 1966، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب /8/ مذكرات عدلية بجرم تزوير، وخلاصة حكم بجرم استعمال هاتف خلوي من داخل السجن.

بتاريخ 28-06-2025، وبنتيجة المتابعة التي قام بها عناصر المفرزة، تمكّنت قوة من توقيفه في محلة الحدت. وبتفتيشه،

عُثِرَ بحوزته على بطاقة تعريف باسمه مزوّرة، صادرة عن نقابة الأطباء في بيروت.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تزوير الشهادة المذكورة أعلاه وعدة شهادات أخرى، وبتزوير إقامات صادرة عن المديرية العامة للأمن العام للرعايا السوريين، مقابل مبالغ مالية.

لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور الى مركز مفرزة بيروت القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على أحد الرقمين: 810170-01 أو 810171-01، تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.