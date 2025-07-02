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جمعية المصارف رحبت بقرار مصرف لبنان!

2
JULY
2025
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أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، أن "المصارف العاملة في لبنان تلقت باهتمام بالغ، القرار الأساسي الرقم 13729 تاريخ 1/7/2025 الصادر بموجب التعميم الأساسي الرقم 169 عن سعادة حاكم مصرف لبنان، والذي يطلب منها التقيد المطلق بقاعدة المساواة في تعاملها مع المودعين ضمن القواعد التي يضعها في تعاميمه، مما يحفظ للمودعين جميعا حقوقهم بانتظار الحل الشامل الذي بدأ مصرف لبنان العمل عليه بالتعاون مع سائر المراجع المختصة".

 

ورحبت الجمعية بـ"هذا القرار الذي يهدف ليس إلى حماية المصارف كما يدلي به بعض المغرضين المستائين من مساواتهم بسواهم، بل إلى حماية جميع المودعين دون تمييز أو تفرقة بين مودع وآخر يتمتع بإمكانيات ومواصفات غير متوفرة لدى غيره، وهو يشكل أول خطوة عملية ملموسة لحفظ حقوقهم وتطبيق العدالة والمساواة بينهم وفقا لما يتوجب في أزمة نظامية كالأزمة الحاضرة".

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