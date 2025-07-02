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يوسف حدّاد: ملايين الناس انسرقو ودايعن وما حدا توقف: هزلت!

2
JULY
2025
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كتب الممثل يوسف حداد:
ما بعرف رولان خوري شخصيا
بس صرلي سنين بسمع عن انجازاتو بالكازينو وادارتو النزيهة وكفو النضيف
هو سبق وقدم ادعاء ع اشخاص توقف بعضن لشركة خاصة متعاقدة مع الكازينو واذ بيطلبوو عالتحقيق وبيتوقف بتهمة اهمال وظيفي
مش فساد
ولا نهب مليارات
ولا تهريب مليارات
ولا توظيف تابعين
ولا استعمال المركز
ولا تغطية عالمرتكبين
ولا ادخال شحنات فاسدة
ولا متاجرة بادوية سرطان
ولا احتكار
ولا تهرب ضريبي
ولا قضاة ناموو سنين ع ملفات وبعدن وحميو الزعران وارتشو
ولا ضباط حميو فاسدين وعملو ثروات
وولا ولا
طيب وين مسؤولية وزارة المال والمراقبين الماليين
يا اشاوس اذا هيك ٩٩٪؜ منكم لازم يتعلقو مشانقهم
ولا يا بجم البلد منهوب ومهرب منو ميات المليارات ع عينكم وشراكتكم ووقاحتكم
يا ملاعين الناس انسرقو ودايعن وما في وزير مال ولا مدير عام ولا صاحب مصرف ولا رئيس مجلس ادارة توقفو او تتحقق معن بالعكس مبارح الحاكم العتيد رياض الجديد منع ملاحقتن ومكفي بنهج الطلم والتابعية والمحسوبية
يا زعران في ملفات بعشرات المليارت فساد ورشوة وهدر ومحاصصة وتهريبب باساميكم
بس هالبلد ما بدو اوادم
هالبلد جنة للزعران
مش دفاعا عن رولان بس وين لنهبو مليارات وحليس ورحمة وبو لوءة ونجيب وابو شقق بفرنسا والمدير السابق المدعوم والمشتري جزر وعليه عشرات الملفات نههب وفساد وارتشا
وين اوبتيموم
وع نزاهتو وجدارتو فخامة الرئيس كرّمو وقت كان قايد للجيش
هزلت

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