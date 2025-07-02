بعد الأخبار عن حصول "تسونامي" في البحر المتوسط... توضيح مهمّ من الأب خنيصر!

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أشار المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إلى أنّ القسم الأوّل من شهر موز سيحمل معه أجواءً حارة وخصوصاً في البقاع، وأوضح أنّ الحرارة ستكون ضمن معدلاتها العامة.

وتعليقاً على الأخبار المتداولة بشأن حصول "تسونامي" وبراكين وانفجارات في البحر المتوسط، قال الأب خنيصر: "كلّ شي عم تسمعوه بتلفوه وبتكبوه بالزبالة".

وأوضح أنّ "التسونامي" يحصل فقط حين يضرب زلزال كبير قوّته 7.2 وما فوق.