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بيانٌ هامّ لـ "طيران الشرق الأوسط".. ماذا جاء فيه؟

2
JULY
2025
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اعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية  في بيان "تعديل جدول رحلاتها لأيام 5 و6 و7 تموز 2025 لاسباب تشغيلية، حيث سيتم:

- إلغاء الرحلة الصباحية من والى عمان ME310/ME311  المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلةME312/ME313  من بعد ظهر اليوم نفسه مع حق الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.

- إلغاء رحلة الظهيرة من والى بغداد ME320/ME321 المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME322/ME323  من بعد ظهر اليوم نفسه مع حق الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.

بالاضافة الى تعديل مواعيد اقلاع بعض رحلات أيام  5 و 6 و7 تموز الى نيس وجدة ولارنكا واثينا و روما كالتالي :

-    السبت 5 تموز 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تأخير موعد الاقلاع    18:00    15:00    نيس    بيروت    ME 223
تأخير موعد الاقلاع    22:00    19:00    بيروت    نيس     ME 224
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

-    الاحد 6 تموز 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:55    جدة    بيروت    ME 364
تبكير موعد الاقلاع    09:30    12:25    بيروت    جدة    ME 365
تأخير موعد الاقلاع    20:00    18:05    اثينا    بيروت    ME 253
تأخير موعد الاقلاع    22:55    21:00    بيروت    اثينا    ME 254
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

-    الاثنين 7 تموز 2025:
الحالة    توقيت الاقلاع المعدل    توقيت الاقلاع السابق    الى    من    رقم الرحلة
تبكير موعد الاقلاع    06:00    08:25    لارنكا    بيروت    ME 271
تبكير موعد الاقلاع    07:30    09:55    بيروت    لارنكا    ME 272
تأخير موعد الاقلاع    18:15    11:45    روما    بيروت    ME 231
تأخير موعد الاقلاع    21:50    15:20    بيروت    روما    ME 232
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة ".

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