بيانٌ هامّ لـ "طيران الشرق الأوسط".. ماذا جاء فيه؟

اعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان "تعديل جدول رحلاتها لأيام 5 و6 و7 تموز 2025 لاسباب تشغيلية، حيث سيتم:

- إلغاء الرحلة الصباحية من والى عمان ME310/ME311 المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلةME312/ME313 من بعد ظهر اليوم نفسه مع حق الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.

- إلغاء رحلة الظهيرة من والى بغداد ME320/ME321 المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME322/ME323 من بعد ظهر اليوم نفسه مع حق الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.

بالاضافة الى تعديل مواعيد اقلاع بعض رحلات أيام 5 و 6 و7 تموز الى نيس وجدة ولارنكا واثينا و روما كالتالي :

- السبت 5 تموز 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تأخير موعد الاقلاع 18:00 15:00 نيس بيروت ME 223

تأخير موعد الاقلاع 22:00 19:00 بيروت نيس ME 224

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

- الاحد 6 تموز 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:55 جدة بيروت ME 364

تبكير موعد الاقلاع 09:30 12:25 بيروت جدة ME 365

تأخير موعد الاقلاع 20:00 18:05 اثينا بيروت ME 253

تأخير موعد الاقلاع 22:55 21:00 بيروت اثينا ME 254

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

- الاثنين 7 تموز 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع 06:00 08:25 لارنكا بيروت ME 271

تبكير موعد الاقلاع 07:30 09:55 بيروت لارنكا ME 272

تأخير موعد الاقلاع 18:15 11:45 روما بيروت ME 231

تأخير موعد الاقلاع 21:50 15:20 بيروت روما ME 232

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة ".