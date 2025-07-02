بيان هامّ من الأمن العامّ إلى المغتربين.. ماذا جاء فيه؟

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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

"حرصًا على تسهيل شؤون المغتربين اللبنانيين، يهم المديرية العامة للأمن العام أن تلفت عناية المغتربين لدى تواجدهم في لبنان الى إمكان استبدال جوازات السفر الكحلية (أنموذج 2003) مهما كانت صلاحيتها بجوازات سفر بيومترية حديثة.

يمكن إنجاز عملية الاستبدال لدى المراكز الإقليمية التابعة للأمن العام، بالإضافة إلى دائرة العلاقات العامة.

مع الإشارة إلى أن جواز السفر البيومتري يمكن استبداله عند الحاجة لاحقًا بجواز سفر بيوميتري آخر عبر البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج".