Bassil: Quien quiera cancelar los seis escaños para la diáspora está robando a la diáspora su derecho a la representación

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló antes del final de la sesión parlamentaria que, sobre la cuestión de la diáspora, nosotros como bloque presentamos una propuesta de ley sobre el tema de las elecciones, que se conoce como la ley ortodoxa, junto con algunas enmiendas que añadimos que resuelven la cuestión de la diáspora. Señaló que hay mucha desinformación sobre el tema de la elección de la diáspora, explicando: "Nosotros somos los que dimos a la diáspora el derecho al voto y a la representación, mientras que otros trabajan para quitarle el derecho a la representación". Y añadió: "La diáspora tiene derecho a elegir a representantes que les entiendan y vivan sus problemas, así que ¿por qué queremos privar a una gran parte de la diáspora, que emigró hace mucho tiempo, de elegir a representantes que residan en su distrito?"

Bassil explicó que nadie puede pujar por los derechos de la diáspora, y por eso están en el extranjero dentro de un distrito electoral y cada persona según la secta que siga tiene derecho a representación y derecho a voto, manteniendo seis representantes para ellos.

Bassil dijo: Sacar el tema con una ley acelerada bis y ausentarse de la propuesta que presentamos incluye una injusticia a la discusión de nuestra propuesta y la inclusión de una ley acelerada de una manera como si hay un secuestro o privación de los seis escaños sin tomar su discusión real.

Bassil consideró que hablar de los derechos de la diáspora como si alguien estuviera tratando de apoderarse de ellos, y aquí Bassil recordó que él era el ministro de Relaciones Exteriores cuando el Movimiento presentó la propuesta de ley que por primera vez concedió el derecho de los libaneses expatriados a votar en el extranjero.

Añadió: La diáspora tenía derecho a votar, pero con la condición de venir al Líbano, así que preparamos la ley y fue en tres etapas, la primera vez que votan en el extranjero, la segunda vez que tienen seis diputados y así estamos dando el derecho al voto y el derecho a la representación, y la tercera vez que se quitan seis diputados del interior para corregir la representación.

Bassil subrayó que los que proponen la anulación de los seis escaños son los que privan a la diáspora de su derecho de representación, porque su derecho de voto se les dio en el interior o en el extranjero.

Y añadió: "Hay un proceso de "mentir" a la diáspora diciéndole que alguien intenta quitarle su derecho al voto dentro, ya que les damos 128 diputados más 6 diputados, con lo que el número se convierte en 134 diputados, y los que piden anular 6 escaños son los que les dan sólo 128 diputados".

Bassil subrayó que el votante libanés, ya sea desplegado o residente, da un único voto, que elige entre votar a un diputado en la diáspora o a un diputado en casa.

Bassil subrayó que proporcionamos a la diáspora el derecho a la representación y el derecho al voto, y lo que quieren hacer es quitarle el derecho a la representación.

Cuando lo aprobamos en 2017, la inmensa mayoría del parlamento lo aprobó, e incluso cuando se modificó hace cuatro años, fue una excepción puntual porque conseguían un interés electoral temporal, pequeño y pasajero y privaban a la diáspora de este derecho.

Bassil señaló que hemos dado a la diáspora su derecho a ser representada y son ellos los que le están quitando su derecho a la representación.

En respuesta a una pregunta sobre el mecanismo de votación, Bassil opinó que "el mecanismo se puede abordar, pero estamos hablando de un derecho, así que ¿queremos darle su derecho a la representación o no?".

Bassil tocó el tema del préstamo dado al sector eléctrico, explicando que la corriente votó en contra de dar el préstamo en la sesión porque hay 250 dólares y estamos de acuerdo con una gran parte del préstamo, pero hay 125 millones de dólares de los 250 dólares asignados a la energía solar por EDL y una planta que se establecerá a partir del préstamo y hemos oído hablar previamente de que debería funcionar desde el sector privado y no desde el Estado.

Añadió: Hay 16 licencias del sector privado para 165 megavatios, que es más que la planta que se establecerá, y no se están utilizando, mientras que estamos pidiendo prestados 125 millones de dólares para establecer una planta que EDL no puede gestionar, como afirman. Por eso no estuvimos de acuerdo con esta parte, y pedimos que se devolviera el préstamo a la Comisión de Energía para que se corrigiera y pudiéramos estar de acuerdo con él porque tiene partes buenas.