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النائب فريد البستاني يطالب "الميدل إيست" بتخفيض أسعار التذاكر

2
JULY
2025
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كتب النائب فريد البستاني على "إكس": 
 
كل التقدير لشركة طيران الشرق الأوسط MEA التي تبقي الارزة مرفوعة في الأعالي ولتفاني ادارتها وموظفيها في خدمة اللبنانيين في أقسى الظروف التي مرت على لبنان خلال الحرب في ال 2024 امّا بموضوع اسعار التذاكر في موسم الذروة High Season فنطلب من الشركة وضع سقف لسعر التذاكر لا يمكن تجاوزه فمثلاً تحديد سقف التذكرة باريس بيروت باريس ( درجة سياحية ) ب900 دولار ودبي بيروت دبي ب 650 دولار الخ الخ.
 
نحن نعلم ان هكذا تدبير معاكس لحركة السوق market dynamics انما هذا واجب وطني لتمكين المغتربين وعائلاتهم من زيارة لبنان .
نتمنّى ان يسري هذا التدبير حتى انشاء شركة low cost محلية وعندها يصبح عند المواطنين الخيار.
 
امّا بموضوع فتح الأجواء لشركات عالمية اخرى، فلا عواقب لذلك لأنها تأمنت بفضل قانون المنافسة الذي اقرّ في مجلس النواب ، على ان تكون الطائرات التابعة للشركات الجديدة مطابقة للمواصفات العالمية للسلامة.
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