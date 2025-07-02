A + A -

علَّق نواب شاركوا في الجلسة التشريعية الأخيرة، بالقول إنَّ المناقشات أظهرت وكأن لا حكومة موجودة برئيسها ووزرائها تحت قبة البرلمان، فتسمع ما تسمعه من أفكار النواب وآرائهم وتبقى صامتة في غالبية الأحيان.

وكشف نواب شاركوا في الجلسة إن التلعثم والإرتباك كانا سيدَي الموقف لدى رئيس الحكومة والوزراء، في وقتٍ تميزت الردود على قلّتها بالفوضى، إذ كان ينبري وزراء للرد على أسئلة وُجهت إلى وزراء آخرين، ما أكد بحسب هؤلاء النواب المشاركين غياب أي خطة حكومية فعلية لمعالجة القضايا والملفات المطروحة، لا بل العودة إلى سياسات التسعينات في أفضل الأحوال!