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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 2 تموز 2025

2
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الأخبار: قلق من مجموعات إرهابية تهدد بتفجيراتٍ في لبنان على غرار دمشق

150 مقاتلًا أجنبيًا دخلوا لبنان

واشنطن تهدد بالعقوبات ومنع إعادة الإعمار وتريد إقرار بإن مزارع شبعا سورية

هل يبدّل الرؤساء أولويات برّاك

ترامب- نتنياهو: أولويتنا سوريا

 

 

 


اللواء: براك الأسبوع المقبل في بيروت.. والخماسية تواكب الردّ اللبناني
الجلسة التشريعية أقرت القرض مع البنك الدولي ومنح العسكريين.. وانتخاب «المغتربين» إلى اللجنة البرلمانية

 

 

 

 

البناء: نتنياهو قريباً في واشنطن: عقدة إيران واستعصاء غزة وسلاح لبنان وتطبيع سورية | ترامب: سأكون حازماً لوقف الحرب في غزة… وويتكوف: مبادرة جديدة للتفاوض | رئيس أركان الاحتلال: سورية تفككت ونعمل في العمق… واتفاق أمني قادم قريباً

 

 

 


النهار: سلام يؤكد لـ"النهار" المسار "الايجابي" للرد... ملف الخلاف الاغترابي ينذر بتردّدات طويلة

 

 

 


الجمهورية: وثيقة برّاك تقترح صيغتين للحل
لماذا قاد بري المواجهة؟

 

 

 

الديار: زمن التسويات الثقيلة: لبنان يستعد لصفقة كبرى على حافة الانهيار؟

القوات تخسر معركة المغتربين... مخاوف من تعطيل المجلس

 

 

 


l'orient le jour: Le sort de la réponse du Liban entre les mains de Berry

 

 


عناوين بعض الصحف العرببية

 

الشرق الأوسط السعودية: ترمب: إسرائيل وافقت على شروط هدنة غزة وأدعو «حماس» لقبولها

 

 

 


الأنباء الكويتية: 3 محاور تشغل بال «الثنائي».. ونواب «الوسط» يعملون «ع القطعة»
«دَفعة» لأهل الحكم في ملف السلاح.. وردّ إيجابي على «الورقة الأميركية»

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