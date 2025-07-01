نائب "الحزب" :" سنظل متمسكين بالسلاح ! "

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اعتبر النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"، في كلمة ألقاها خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه "حزب الله" في مقام السيدة خولة في بعلبك، أن سلاح المقاومة هو العمود الفقري لتحرير وحماية لبنان، مؤكداً تمسك المقاومة الدائم به.



وأشار الموسوي إلى أن العدو الإسرائيلي، الذي يُروّج بأنه لا يُقهر، قد انهزم على أيدي أبناء الشعب اللبناني من مجاهدي المقاومة وقادتها، منذ العام 1982، مرورًا بالمحطات المفصلية وصولاً إلى الانتصارات الكبرى في 2000 و2006. وقال إن المقاومة صنعت معادلات ردع وتحرير، وحمت لبنان ووفرت له العزة والكرامة لعقود، بينما كان العدو الإسرائيلي في حالة ارتجاف أمام معادلة الردع التي فرضتها المقاومة.



ورفض الموسوي محاولات البعض غسل الأدمغة وتسويق التطبيع مع إسرائيل كطريق للسلام، مؤكداً تمسك المقاومة بموقفها الرافض للركوع لأي طرف، سواء أميركا أو إسرائيل، سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً. وذكر أن الاتفاقات السابقة مثل "كامب ديفيد" و"وادي عربة" لم تجلب لشعوبها سوى الإذلال والتجويع، ولم تحمها من الابتزاز الصهيوني.



وشدد الموسوي على حق اللبنانيين في حماية بلادهم، وواجب الدولة في الدفاع عن السيادة والحياة والكرامة، وليس التماشي مع إملاءات العدو. وأكد أن سلاح المقاومة هو الذي حرر ويحمي لبنان، وأنهم سيظلون متمسكين به.



وختم الموسوي كلمته بالقول: "نحن أبناء كربلاء وعاشوراء، أبناء الحسين وأبي الفضل العباس، وسنظل أهل الوفاء والصبر مهما اشتدت التحديات والابتلاءات. لن نُهزم، لأننا على حق، وعلى بينة من ديننا وربنا".