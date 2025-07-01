السيد:" وإلا فسندفع ثمن هذا التخبيص."

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي:



" آخر خبر موثوق عن وكالة "رويترز": " سلّم الموفد الاميركي توم برّاك رسالة من ست صفحات إلى المسؤولين اللبنانيين تضمّنت النقاط التالية طالباً منهم الإجابة عليها مطلع تموز الحالي: ١- خطة تدريجية لتسليم حزب الله سلاحه في كل لبنان مقابل انسحاب إسرائيل من "مناطق" تحتلها في الجنوب. ٢- إتمام تسليم السلاح حتى شهر تشرين الثاني او نهاية العام كحدّ اقصى. ٣- بالمقابل وقف استهداف إسرائيل لعناصر حزب الله، وفتْح الباب امام تمويل اعادة إعمار ما دمرته إسرائيل. ٤- إفراج إسرائيل عن الاسرى اللبنانيين من حزب الله برعاية الامم المتحدة. ٥- تحسين علاقات لبنان بسوريا. ٦- تنفيذ لبنان للإصلاحات المالية التي حددها صندوق النقد الدولي…



وقالت وكالة رويترز أنّ لجنة مستشارين شخصيّين تابعين للرؤساء عون وبرّي وسلام، كُلّفَت بإعداد رد أوّلي على الرسالة الاميركية"…



تعليق اولي: حتى لا نقع في نفس المطبّات والأخطاء التي ارتكبها المستشارون في إتفاق وقف النار المشؤوم الذي لم يطبق إلى اليوم والذي ليس لدى الدولة او وزاراتها أي مستندات رسمية حول تلك المفاوضات غير القيل والقال، وبصرف النظر عما نعرفه عن كفاءة المستشارين المكلفين من قبل الرؤساء الثلاثة بصفتهم الشخصية، فإنّ أبسط قواعد عمل الدولة في هكذا مسائل وطنية مصيرية أن تُكلّف أيضاً وزراء ومسؤولين دبلوماسيين وعسكريين وأمنيين من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، كي يتدارسوا ذلك الملف بحيث يكون عمل الدولة رسمياً وموثّقاً بالمستندات ومحفوظاً في الأرشيف، وفقاً للأصول التي تعمل بها الدول التي تحترم نفسها وحقوقها، وإلا فسندفع ثمن هذا التخبيص كما ندفع الثمن اليوم بسبب الثغرات في اتفاق وقف النار المشؤوم…"