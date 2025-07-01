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سلام استقبل وفدا فرنسيا وأكد التزام لبنان الـ1701: لا استقرار بشكل مستدام من دون انسحاب إسرائيل الكامل

1
JULY
2025
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الحكومية، وفدا فرنسيا ضم السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، إلى جانب عدد من المسؤولين والديبلوماسيين من وزارتي الخارجية والجيوش في الجمهورية الفرنسية.

خصص اللقاء للتباحث في تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان – "اليونيفيل"، في ضوء الدور الفرنسي بصفتها الدولة التي تعد مشروع قرار التجديد في مجلس الأمن.

وأكد الوفد الفرنسي، خلال اللقاء، "أهمية الرسالة الرسمية التي وجهتها الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص".

ومن جهته، جدد الرئيس سلام "التزام لبنان الكامل القرار 1701، وحرصه على توفير البيئة الملائمة لعمل قوات اليونيفيل"، مؤكدا "أهمية دورها في تثبيت الاستقرار في الجنوب، ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة ضمن منطقة العمليات".

كما شدد على أن "تحقيق الاستقرار بشكل مستدام لا يمكن أن يتم من دون انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الانتهاكات اليومية للسيادة اللبنانية".

وفي هذا السياق، ثمن الرئيس سلام "الدور المحوري الذي تضطلع به فرنسا في دعم لبنان داخل مجلس الأمن وخارجه"، مؤكدا "أهمية استمرار هذا الدعم في المرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بتجديد تفويض اليونيفيل".

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