الخوري: الطريق كل عمرها موجودة كان بدها بس الإرادة

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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر "أكس":

طريق قناطر زبيدة مسلك حيوي بيربط بين المنصورية والمكلس والديشونية والحازمية، وعقدة وصل بين قضاءَي بعبدا والمتن. إعادة فتحو بعد 5 سنين من الإهمال خطوة أساسية لفكّ العزلة عن الموقع وتخفيف العجقة، ولإعادة ربط المناطق ببعضها إنمائيًا وحياتياً وسياحياً. عدا انو الموقع عمرو اكتر من 2300 سنة ومن أجمل المناطق الساحلية، بيئة وتراثاً. الطريق كل عمرها موجودة، كان بدها بس الإرادة. وأكيد تنفيذ وصلة جديدة وحديثة بين القضاءين وتأهيل طرقاتنا من المكلس للمنصورية والديشونية صار أكثر من ضروري وملحّ ورح يكون إلنا مواعيد قريبة بهالخصوص.