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يُخفيان المخدّرات داخل عبوات "الشيبس"... ومكافحة المخدّرات المركزي يوقفهما

1
JULY
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

 

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة وترويج المخدّرات وتوقيف المتورطين فيها، وضمن الخطة الأمنية الموضوعة من قبل وحدة الشرطة القضائية الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة والحدّ من انتشارها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي حول قيام شخصين مجهولين، يستقلان سيارة من نوع “هوندا سيفيك”، بترويج المواد المخدّرة في محلة جونية، حيث كانا يخفيان المخدّرات داخل “عبوات شيبس”.

بناءً على استقصاءات وتحريات مكثّفة نفّذها عناصر المكتب، تم التوصل إلى تحديد هويتيهما، وهما:

– ر. م. (مواليد 1984، لبناني) مطلوب بمذكرات عدلية متعددة بجرائم مخدرات

– ح. ح. (مواليد 1995، لبناني)

بعد رصد ومتابعة دقيقة، تم تحديد مكان وجودهما على متن السيارة المذكورة في محلة جونية، حيث نفذت دورية كميناً محكماً أدى إلى توقيفهما رغم مقاومتهما ومحاولتهما الفرار.

بتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره /1,710/ دولارًا أمريكيًا و/13/ مليون ليرة لبنانية.

بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدرات لصالح أحد التجار.

أُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة القضاء المختص.

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