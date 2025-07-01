الجيش يحذر "الإعلام": لتجنب نشر ما قد يسبب توتراً داخلياً!

A + A -

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

في إطار التدابير الأمنية المستمرة التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع على الحدود اللبنانية – السورية، أوقفت وحدات من الجيش خلال الأسبوع الماضي 67 سورياً دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة.

وأكدت قيادة الجيش على تواصلها الدائم مع السلطات السورية، واتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار، من خلال تسيير دوريات عسكرية وتركيز نقاط مراقبة.

ودعت القيادة وسائل الإعلام إلى التحلي بالدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوضع على الحدود، وتجنب نشر ما قد يسبب توتراً داخلياً، مع التوجه إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

وقد سُلّم الموقوفون إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.