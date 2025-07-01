البطريرك الراعي يطلع على أجواء الجلسة التشريعية ويؤكد أهمية تمثيل اللبنانيين المنتشرين

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي في الديمان النائب جورج عطالله، الذي أطلعه على مجريات الجلسة التشريعية الأخيرة، وموقف "التيار الوطني الحر" من قانون الانتخاب وحق اللبنانيين المنتشرين في التمثيل.

وأكد عطالله أن الزيارة هدفت أيضًا إلى تهنئة البطريرك بالانتقال الصيفي، وأن النقاش تناول تحسين أوضاع العسكريين والقطاع العام، بالإضافة إلى تعديلات محتملة على قانون الانتخابات.

كما شدد البطريرك على أهمية ضمان حقوق المنتشرين، فيما جدّد التيار التزامه بمنحهم كامل حقهم في الاقتراع والتمثيل.