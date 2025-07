طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول بعض رحلات 2 و3 و4 تموز

A + A -

اعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، "تعديل جدول رحلاتها لأيام 2 و3 و4 تموز 2025 لاسباب تشغيلية، حيث سيتم:

- الغاء الرحلة الصباحية من والى عمان ME310/ME311 المجدولة بتاريخ 2 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME312/313 من بعد ظهراليوم نفسه

- الغاء رحلة الظهيرة من والى بغداد ME320/ME321 المجدولة بتاريخ 2 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME322/323 من بعد ظهر اليوم نفسه

بالاضافة الى تعديل بعض مواعيد اقلاع رحلات أيام 2 و 3 و 4 تموز الى دبي واسطنبول واثينا ونيس كالتالي:

- الأربعاء 2 تموز 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تأخير موعد الاقلاع 18:15 16:25 دبي بيروت ME 428

تأخير موعد الاقلاع 23:30 21:40 بيروت دبي ME 429

تأخير موعد الاقلاع 20:55 17:35 اسطنبول بيروت ME 267

تأخير موعد الاقلاع 23:50 20:30 بيروت اسطنبول ME 268

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

- الخميس 3 تموز 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع 06:30 08:25 اسطنبول بيروت ME 265

تبكير موعد الاقلاع 09:25 11:20 بيروت اسطنبول ME 266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

- الجمعة 4 تموز 2025:

الحالة توقيت الاقلاع المعدل توقيت الاقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع 06:40 09:10 اثينا بيروت ME 251

تبكير موعد الاقلاع 09:35 12:05 بيروت اثينا ME 252

تأخير موعد الاقلاع 16:00 15:00 نيس بيروت ME 223

تأخير موعد الاقلاع 20:00 19:00 بيروت نيس ME 224

تأخير موعد الاقلاع 21:30 16:05 اسطنبول بيروت ME 263

تأخير موعد الاقلاع 00:25 (+1) 18:55 بيروت اسطنبول ME 264

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة - (+1) اليوم التالي".