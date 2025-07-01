غادة عون: "هذا كان يجب أن يحصل منذ 5 سنوات لتفادي تحويلات مشبوهة حصلت قبل 17 تشرين 2019.."

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كتبت القاضية غادة عون عبر منصة إكس:

"كابيتال كونترول من قبل المصرف المركزي ،ولما لا؟ ،هذا كان يجب ان يحصل منذ خمس سنوات لتفادي تحويلات مشبوهة حصلت قبل ١٧ تشرين ٢٠١٩ وبعدها بما أدى إلى إفادة بعض النافذين من اشخاص الحق العام والمصرفيين وأصحاب النفوذ الذي تمكنوا من تهريب اموالهم مستفيدين من معلومات مميزة وعلاقات خاصة مع الحاكم السابق ، وذلك على حساب سائر المودعين،ان لم يحصل هذا الامر في السابق وحصل الان، خير من ان لا يحصل بتاتا .انا أؤيد ذلك شرط ان يتم استتباعه بالقوانين المتعلقة بالفجوة المالية وهيكلة المصارف ،بما سيؤمن إعادة الاموال بصورة منصفة لكافة المودعين وليس فقط لقلة قليلة ان في لبنان او في الخارج."