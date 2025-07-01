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تفعيل خدمة الدفع Google Pay لحاملي بطاقة OMT من Visa

1
JULY
2025
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في إطار مواكبة التطوّر الرقمي في مجال المدفوعات المالية، تعلن شركة OMT عن تفعيل خدمة Google Pay لحاملي بطاقة OMT من Visa بحيث أصبح بإمكانهم إضافة بطاقتهم إلى محفظة Google وتسديد مدفوعاتهم بشكلٍ غير تلامسي وآمن عبر أجهزتهم الذكيّة التي تعمل بنظام Android، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، محليًّا ودوليًّا.

لتفعيل هذه الخدمة، يمكن لحاملي بطاقة OMT من Visa اتّباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى تطبيق "Google Wallet" أو تنزيله من Google Play.
2. الضغط على "Add to Wallet" واتّباع التعليمات.
3. التحقّق من معلومات البطاقة وإتمام عملية التفعيل.

وفي تعليقٍ له حول هذه الخطوة، قال ناجي أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة OMT: "يعكس تفعيل هذه الخدمة التزام الشركة بتقديم خيارات دفع متنوّعة ومبتكرة وآمنة تتماشى مع التوجّهات العالمية وتلبّي احتياجات زبائننا واهتماماتهم مهما تنوّعت، مع الحفاظ على أعلى معايير الامتثال والأمان."

ومع تفعيل خدمة Google Pay، تؤكّد الشركة التزامها بتوفير وسائل دفع مرنة وآمنة وغير نقدية تلائم متطلبات العصر الرقمي بهدف تبسيط وتسريع عمليات الدفع اليومية للزبائن.

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